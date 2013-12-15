Разыскивается программист Ruby для доработки парсера сайта. Парсер существует, но его нужно периодически дорабатывать или поддерживать работоспособность. занятости мало, Оклад 30000руб в месяц. важный критерий, чтобы вы были в онлайн ...
Нужна программа под windows - сроки не горят
Все привет!
Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп в автоматическом режиме через программу.
В программе нужно реализовать:
Выбор толщины маркера;
Выбор цвета для маркера;
Выбор расположения где будет размещаться текст и возможность добавить текст в нескольких участках изображения;
Выбор цвета для текста.
Главная задача:
1. Очень быстрая работа программы.
2. Возможность запустить на любой версии windows.
На каком языке программирования будете делать - не имеет значения.
Сроки на реализацию не горят, но затягивать тоже не надо.
Хотелось бы услышать предложения по примерной цене и срокам.
Спасибо!
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