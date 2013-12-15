Нужна программа под windows - сроки не горят

Все привет!

Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп в автоматическом режиме через программу.

В программе нужно реализовать:

Выбор толщины маркера;

Выбор цвета для маркера;

Выбор расположения где будет размещаться текст и возможность добавить текст в нескольких участках изображения;

Выбор цвета для текста.

Главная задача:

1. Очень быстрая работа программы.

2. Возможность запустить на любой версии windows.

На каком языке программирования будете делать - не имеет значения.

Сроки на реализацию не горят, но затягивать тоже не надо.

Хотелось бы услышать предложения по примерной цене и срокам.

Спасибо!