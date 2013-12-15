Программа парсинга.

Программа будет состоять из нескольких частей, каждая новая часть это надстройка на старую, соответственно работа в несколько этапов, приёмка и оплата тоже в несколько этапов. В 3х словах о первой части, создание программы для ПК для парсинга сайтов по ключевым словам, дальше поиск из спарсенного списка компаний тех компаний которые размещают свои банеры в интернете, составление рейтинга и вывод поиска в таблицу с возможностью редактирования полей таблицы и сохранения таблицы.

Требования к программе:

1. Программа должна будет знать типы банеров (флеш, игра со зрителем и т.д.).

2. Должна знать и заносить в таблицу размеры найденых банеров, если у одной компании более 1 банера то нужно заносить все банеры с указанием размеров.

3. Уметь сортировать в таблице.

4. Запускаться без инсталяци.

5. Для для избежания бана в гугле необходимо настройки парсинга вынести в интерфейс и подтянуть возможность парсинга через анонимный прокси, соответственно она должна сама подгружать списки анонимных прокси и проводить их тестирование.

6. Иметь возможность быстрого внесения отсортированных сайтов в чёрный список сайтов, его выгрузку в файл, соединение 2х файлов (дозагрузка в уже существующий список новых файлов), ручное редактирование списка и поиск по списку.

Может чего упустил, но как то так.