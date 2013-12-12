Cоздание ПО по прозвону телефноных номеров.

Необходимо создание ПО по прозвону телефноных номеров.

Основные моменты:

- оптимально внесение первичных данных для обзвона через веб-интерфейс (возможность внесения их как через форму на сайте/, так и возможность внесения их через он-лайн «кабинет» администратора). Если ПО десктопное, то внесение данных тоже должно быть возможно через Интернет удаленно.

- собственно первичные данные для обзвона:

1. номер телефона (мобильный, городской, междугородний, международный),

2. в какие дни звонить, в какое время (возможность повторения циклов обзвона),

3. по каким тоновым, добавочным номерам звонить,

4. возможность добавления «рандомного» времени в определенный период (например, определенное кол-во звонков в период с 9 до 13 часов с промежутком между звонками не менее получаса).

- оптимально, чтобы ПО «могло» позванивать по тоновым и добавочным номерам (не обязательное условие).

- основная задача:

1. фиксирование времени с момента соединения до поднятия трубки (после этого звонок необходимо прервать);

2. фиксировать, если номер «занят»;

3. фиксировать, если абонент «недоступен» (для мобильных);

4. если звонок «сорвался».

- вывод данных прозвона в отчеты (Crystal Reports либо что-то подобное).

- возможность обзвона по неограниченному кол-ву номеров одновременно.

- оптимально номер должен определяться при обзвоне.

- все собираемые данные должны храниться в БД, с возможностью из выгрузки для анализа. Сразу необходимо предусмотреть «разбивку» БД на перспективу (например, новая БД раз в квартал/год), когда она будет слишком большая.

Что касается технической части – нужен подбор и предложение оптимального решения со стороны исполнителя (sip или модем или что-то еще), то есть не нужно задавать вопросы, «а через что будет обзвон?»

В перспективе возможно постоянное сотрудничество по доработке, поддержке данного ПО