Опытный программист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки209 просмотров

В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный програмист.

Высокая оплата. Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества

знанием языков - java, spring, hibernate, jsf, seam.

задачи - доработка ads платформы.

Присылайте резюме на почту.

Java
11 лет назад
jakovfainberg
Яков 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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