Разработка приложения (прикладное ПО)

Необходимо написать программу, реализующую автоматизированные заполнение художественных форм.

Полное описание требуемого функционала размещено в техническом задании (приложено).

Предлагается следующая система оплаты и сроки разработки:

1. Предоплата - 20% от бюджета проекта. В момент начала работы над проектом разработчиком.

2. Оплата 40% от бюджета проекта (в сумме с предоплатой = 60%) после демонстрации работы прототипа и успешного прохождения тестов на входных данных предоставленных мной.

Срок - 1 месяц с момента начала работы над проектом.

3. Оплата 40% от бюджета проекта (в сумме с п.1 и п.2 = 100%) после передачи окончательной версии приложения, реализующий весь требуемый по ТЗ функционал и успешного прохождения тестов на входных данных предоставленных мной.

Срок - 1 месяц после п.2.

Итого общее время работы над проектом должно составить не больше 2 календарных месяцев с момента начала работы над проектом.