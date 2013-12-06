Специалист по разработке системных модулей Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки157 просмотров

Обязанности:

Разработка и сопровождение системных модулей (драйверов и сервисов) Windows

Требования:

Желание развиваться и менять мир к лучшему

Активная жизненная позиция

Высшее техническое образование

Опыт коммерческой разработки от 1 года

Отличное знание С/C++

Отличное знание внутренней архитектуры ОС семейства Windows; включая подсистемы ядра, особенностей и различий платформ x86 и x64

Хорошее знание сетевых технологий (Ethernet, TCP/IP)

Опыт написание драйверов и системных служб под Windows

Опыт применения WDK, SDK, API: Win32, Kernel, NDIS

Опыт работы с WinDBG

Будет плюсом:

Знания в области защиты информации: SSL, X.509, PKI, VPN

Опыт разработки под Linux, Mac, Android

Коммуникабельность, ответственность, умение работы в команде

Условия:

Работа над новейшими технологиями, применяемыми в самых популярных сетевых ресурсах

Молодой амбициозный коллектив

Творческая и веселая атмосфера

Огромные возможности для профессионального и карьерного роста

Гибкий график

100 % белая заработная плата

Размер заработной платы определяется по результатам собеседования

AndroidLinux
11 лет назад
digiflak
Татьяна 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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