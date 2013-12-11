Новому интерфейсу в crm-системе ищется соответствующий extjs-код для управления рассылками (см. att). Для сокращения времени готовы купить готовый модуль рассылки со сходным функционалом. Если предлагаете разработку, прикрепляйте скриншоты своих работ на extjs.
Программа на fasm(алгоритм сжатия)
Интерфейс: окно, на котором две кнопки (сжать, распаковать) и поле для выбора файла.
Сжатие происходить с помощью алгоритма RLE.
Разрешается использование стандартные библиотек flat assembler + winapi.
Срок 2 дня
Связь скайп.
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