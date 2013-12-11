Программа на fasm(алгоритм сжатия)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка183 просмотра

Интерфейс: окно, на котором две кнопки (сжать, распаковать) и поле для выбора файла.

Сжатие происходить с помощью алгоритма RLE.

Разрешается использование стандартные библиотек flat assembler + winapi.

Срок 2 дня

Связь скайп.

Ассемблер
11 лет назад
asiaol
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

knst
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. спасибо за работу.
Проект интересный, выполнять было в удовольствие. Оплата по факту в полном объёме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

knst
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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