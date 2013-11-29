Специалисты ASP.NET, Oracle, IIS

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка157 просмотров

Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме.

Объект – программный комплекс.

Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):

- техническая поддержка, решение текущих проблем пользователей;

- рассмотрение заявок пользователей, подготовка ответов;

- выполнение настроек и обновление;

- прочее (вопросы достаточно разноплановые).

В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:

- компетенции в обозначенной сфере;

- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;

- пожелания по оплате (почасовая ставка).

ASP.NET
11 лет назад
alexeei
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется опытный программист.

    $10000

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. В данный момент требуется опытный программист/веб-мастер со знанием фреймворков на проектную работу в крупной компании. Работы много, расчетный бюджет превышает 3000$. Пожалуйста, оставляйте в комментарии к заявке ваше краткое резюме ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер

    Есть сайт c товаром, нужно сделать парсер товара. ( Человек сделал мне хороший парсер, но пропал, и сейчас не отвечает, тот к сожалению уже не допилить, исходников нет ) Интересны цены. ( пример в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cоздание системы дистанционного обучения

    В качестве примера Вы можете рассмотреть имеющуюся у нас программу на нашем сайте ucfps-rt.ru в разделе "дистанционное обучение". При Вашем согласии на выполнение данного объема работ, необходима стопроцентная гарантия её выполнения, ввиду этого ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Формировщик xml-схем и таблицы Excel из AutoCad

    $500

    Проект по разработке программного обеспечения по формированию xml-схем и таблицы Excel из AutoCad. Суть в том, что в чертеже AutoCad пользователем заполняется информация по множеству объектов, а ПО в свою очередь должно по информацию по ...

    AutoCAD
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Skype - версия для оператора на удаленке

    Требуется версия скайпа для работы оператору : суть состоит в том, что работа оператора удалённая и если отдать пароль и логин оператору, то он просто может поменять почту в личных настройках скайпа и восстановление пароля ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для работы с Яндекс Директ

    Программа для работы с Яндекс Директ Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ. Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер

    Нужен парсер yandex.ru на java с привязкой к antigate.com 1. парсить нужно урлы из топ 20 по списку запросов 2. поддержка прокси 3. разгадывание капчи при ...

    Java
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Моделирование в программе MatLab

    $50

    Необходимо провести моделирование в программе MatLab на тему: "взаимодействия заряженных частиц под воздействием электрического и магнитного полей при прохождении p-n и n-p переходов." Отчет должен быть в docx файле. Описание + код программы +скрины ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать легкие программы (С++)

    Задачи довольно простые, на начальном уровне, написать не составит особого труда. Консольные программы должны предоставляться с открытым исходным кодом, желательно с комментирование строк, но можно и без этого. Выбираю исполнителей исходя из ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка на C++/Windows, красивый интерфейс

    $3000

    Необходимо разработать небольшой про размерам файлов продукт (соответственно WPF и Qt отпадают, либо у вас должен быть опыт разработки продуктов на Qt без QtCore4.dll, QtGui4.dll). Предполагается очень красивый интерфейс, использование ribbon и flat-интерфейса, дизайн ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад