Необходимо провести моделирование в программе MatLab на тему: "взаимодействия заряженных частиц под воздействием электрического и магнитного полей при прохождении p-n и n-p переходов."

Отчет должен быть в docx файле. Описание + код программы +скрины картинок, которые моделировали (модели)