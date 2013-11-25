[Python] Собрать данные с сайта

Нужно собирать данные по недвижимости с сайта http://kijiji.ca в MySQL. Скрипт должен уметь запоминать последнюю позиции и при следующем запуске обрабатывать только новые или обновлённые лоты.

Должна быть возможность задать город по которому будет прохить поиск (он будет использоваться в URL): http://edmonton.kijiji.ca/f-real-estate-apartments-condos-Edmonton-W0QQCatIdZ37QQLocationZ1700203

Вот пример лота, по которому нужно собрать информацию: http://edmonton.kijiji.ca/c-real-estate-apartments-condos-2-bedroom-10609-155-St-2Bdrm-Lower-Level-AFFORDABLE-Living-W0QQAdIdZ542861053

Собираем всё, что можно (включая изображения).

Бюджет $100. Обязательные требования: Python, Scrapy, MySQLdb