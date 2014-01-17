Разработчик Lotus

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок158 просмотров

В настоящее время мы активно ищем разработчика на поддержку существующей системы и разработку новых модулей для нашего web-приложения.

Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.

Оплата сдельная, по ставке 600р. за час разработки. Работа по договору.

Информация по вакансии:

Требования:

Опыт работы от 5ти лет. Высшее техническое образование.

Знание: LotusScript, Java (желательно хорошее знание), JavaScript, Ajax, @-формулы

Желательны знания платформы XPages для разработки web-приложений.

Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.

Английский язык (технический)

Обязанности:

Разработка, реализация и сопровождение ИС ( xPages и Lotus Notes/ Domino)

В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме и контакты для связи.

AJAXJavaJavaScript
11 лет назад
EllenaR
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа для учета под Windows

    $1500

    Здравствуйте. Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Распознование речи посредством Google

    Здравствуйте, Нужна программа, которая подключается к Google Api (http://www.google.com/intl/ru/chrome/demos/speech.html) и распознает русскую речь, переводя ее в текст. На основе результатов будет производится то или иное действие. Если кому интересно пишите в личку, ...

    JavaPHP
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SCADA-система на WinCC (мнемосхема)

    Требуется в WinCC сделать элемент scada-системы - сепаратор (стоит на объекте - установки подготовки газа). Нужно чтобы высвечивались значения технологических параметров, сигнализация, тренды и др. Без реальной привязки к техническим средствам. Просто в качестве ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Youtube downloader

    $500

    Добрый день, Мне нужен десктопный Youtube давлоадер с привлекательным скином и простейшей функциональность – загружать видео со страницы ютюба, загружать видео с плейлиста ютюба, отображения прогресса загрузки, выбор доступного качества видео, превью ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание программы на C++

    $10000

    Необходимо создать программу, позволяющую определить время прибытия автотранспорта до конкретной точки. Необходим человек из г. Санкт-Петербург

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отловить копии при печати на принтер.

    Написана библиотека с помощью которой отлавливаются задания на печать (ловится задание, считаются страницы). Но не ловится количество копий. Задача максимум: необходимо поймать количество копий отправленных на печать. Задача минимум: поймать сам факт, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать с Pascal ABC на .java или Питон

    $50

    Программа написана на Pascal, Суть: в неё подгружается файл .txt, в котором может быть любой текст. Суть программы-она ищет слова, которые задает пользователь. Аналогия ctrl+F . Для знающего человека ...

    JavaPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад