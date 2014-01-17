Разработчик Lotus

В настоящее время мы активно ищем разработчика на поддержку существующей системы и разработку новых модулей для нашего web-приложения.

Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.

Оплата сдельная, по ставке 600р. за час разработки. Работа по договору.

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Требования:

Опыт работы от 5ти лет. Высшее техническое образование.

Знание: LotusScript, Java (желательно хорошее знание), JavaScript, Ajax, @-формулы

Желательны знания платформы XPages для разработки web-приложений.

Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.

Английский язык (технический)

Обязанности:

Разработка, реализация и сопровождение ИС ( xPages и Lotus Notes/ Domino)

В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме и контакты для связи.