SCADA-система на WinCC (мнемосхема)

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Закрыт3 заявки207 просмотров

Требуется в WinCC сделать элемент scada-системы - сепаратор (стоит на объекте - установки подготовки газа). Нужно чтобы высвечивались значения технологических параметров, сигнализация, тренды и др.

Без реальной привязки к техническим средствам. Просто в качестве демонстрации.

Предпочтительнее всего в WinCC 6.0

11 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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