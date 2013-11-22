Переписать с Pascal ABC на .java или Питон

Программа написана на Pascal,

Суть: в неё подгружается файл .txt, в котором может быть любой текст.

Суть программы-она ищет слова, которые задает пользователь.

Аналогия ctrl+F .

Для знающего человека -работы на час.

Необходимо на языке .java или Питон написать приложение с понятным диалоговым интерфейсом по прилагающемуся исходнику. В приложении должен открываться Диспетчер Файлов,где пользователь выбирает нужный ему .txt файл, далее вводит искомые слова.

Если такие слова встречаются в тексте, то программа об этом сообщает, выводя количество таких слов.(если возможно, в документе как-то выделяет искомые слова цветом)

Если таковых слов в тексте не встретилось- выводит сообщение о том, что заданных слов нет.

Наличие поясняющих комментариев приветствуется.