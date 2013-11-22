Необходимо разработать простенький парсер сервиса "Адвего: Семантический анализ текста". Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в ...
Переписать с Pascal ABC на .java или Питон
Программа написана на Pascal,
Суть: в неё подгружается файл .txt, в котором может быть любой текст.
Суть программы-она ищет слова, которые задает пользователь.
Аналогия ctrl+F .
Для знающего человека -работы на час.
Необходимо на языке .java или Питон написать приложение с понятным диалоговым интерфейсом по прилагающемуся исходнику. В приложении должен открываться Диспетчер Файлов,где пользователь выбирает нужный ему .txt файл, далее вводит искомые слова.
Если такие слова встречаются в тексте, то программа об этом сообщает, выводя количество таких слов.(если возможно, в документе как-то выделяет искомые слова цветом)
Если таковых слов в тексте не встретилось- выводит сообщение о том, что заданных слов нет.
Наличие поясняющих комментариев приветствуется.
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