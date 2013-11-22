Нужна функция подписи ЭЦП на Visual С++ MFC

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Я плохо в этом разбираюсь, но принцип такой:

У клиента есть своя ЭЦП и уже стоит программа типа CryptoPro

нужна простая программа, которая подписывает некоторую строку, т.е. типа

На входе буфер с данными и его длиной, на выходе другой буфер и его длина

LPVOID sign(LPVOID lpv, int& nSize)

еще нужна функция проверки целостности уже подписанной ЭЦП

11 лет назад
cutecode
55 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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