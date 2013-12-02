Система тестирования GPS-координат

Очень профессиональная команда, всё ч0тко и в срок, владеют технологичным циклом разработки, от моделирования интерфейса и описания юзабилити до конечного продукта. Ищут оптимальное решение, готовы изучать незнакомую документацию и работать с неизвестными им технологиями, сами провели исследовательскую работу. спасибо очень понравилось работать с вами!