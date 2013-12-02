Система тестирования GPS-координат

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка84 просмотра

разработка системы для тестирования дифференциации локаций в GPS-API ведущих картографических операторов

11 лет назад
3263927
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Очень профессиональная команда, всё ч0тко и в срок, владеют технологичным циклом разработки, от моделирования интерфейса и описания юзабилити до конечного продукта. Ищут оптимальное решение, готовы изучать незнакомую документацию и работать с неизвестными им технологиями, сами провели исследовательскую работу. спасибо очень понравилось работать с вами!
Сделали тестовый вариант успешно, связь оперативная, ответственность

Заявки фрилансеров

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Игра на Андроид, псевдо-параллакс

    Простая игрушка, с применением акселерометра. По углу наклона корпуса надо выводить картинки и - еще некоторые действия. Полный алгоритм и сценарий - позже или в личной переписке, но основное сказано.

    Android
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дополнительных страниц в группах VK

    $100

    Необходима программа для автоматизации создания дополнительных страниц в группах vk.com. Программа берет необходимые исходных данные, заполняет ими шабон страницы и создает ее. Подробное ТЗ при личной беседе. Желательно сделать дектопную версию, но можно ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Програмирование полей в PDF-документе

    Добрый день. Требуется PDF-програмист, для выполнения следующей задачи: нужно сделать в готовом PDF документе — редкатируемые поля для ввода данных (в том числе чтобы подобные данные размещались сразу по все страницам, т.е. если на странице ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать тулбар для opera,chrome,explorer,mozila

    Необходимо сделать рекламный тулбар с несколькими ссылками работающий на всех браузерах и на всех операционных системах, примерный дизайн предоставлю. Тулбар должен везде работать корректно, в нем должна быть функцияя скрыть этот тулбар (до перезапуска ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для нескольких сайтов(ajax, flash, java)

    Доброго времени суток. Есть примерно 10-15 сайтов. На них есть определенные каталоги, которые постоянно обновляются. Каталоги и обновления сделаны на flash, ajax, java, php и т.п. Мне нужна программа, которая бы ...

    AJAXJavaPHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется PDF-програмист

    Добрый день. Требуется PDF-програмист, для выполнения следующей задачи: нужно сделать в готовом PDF документе - редкатируемые поля для ввода данных (в том числе чтобы подобные данные размещались сразу по все страницам, т.е. если на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг отзывов

    Нужно отпарсить отзывы приложения с сайта https://play.google.com/ Отзывы нужно разделить по языкам.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приложение для установки плагинов в браузере

    Требуется разработчик способный создать программу, которая после запуска в скрытом режиме определит установленные браузеры на компьютере пользователя и установит для каждого из них определенный плагин (плагин выдаем мы). Плагины должны устанавливаться ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад