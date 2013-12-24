Danta

Денис Danta

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP SEO HTML SMM

DantaWeb – одна из опытнейших компаний полного цикла на украинском рынке в сфере интернет маркетинга.

Миссия компании DantaWeb - закрепить за собой лидирующие позиции в сфере Интернет маркетинга, разработки и продвижения веб-ориентированных коммерческих проектов.

Основная Цель – создать продукты, качество которых отвечают наивысшим стандартам в отрасли, эффективно решающие максимальное количество существующих бизнес задач.

На данный момент нам 9 лет. На протяжении первого периода нашего существования как группы веб-разработчиков и интернет маркетологов, мы создавали проекты исключительно для зарубежных рынков. Постоянное взаимодействие с иностранными заказчиками и проект менеджерами позволило нам впитать культуру грамотного построение рабочего процесса. Это и сформировало ценности и принципы нашей компании.

Нашими ключевыми ценностями являются честность и профессионализм.

Основные принципы нашей компании заключаются в максимальной вовлеченности в проект, исключительном качестве созданных решений и использовании новейших технологий и решений. У нас эффективное соотношение специалистов с многолетним опытом, которые отвечают за качество, и лучших представителей молодежи в лице выпускников профильных университетов нашей страны, которые не дают отстать от современных трендов и тенденций.

Преимущества, которые видят в нас наши клиенты:

• Огромный опыт реализации проектов и кампаний, значительное большинство которых прибыльные.

• Мы предоставляем полный комплекс услуг от прототипирования до Интернет-маркетинга.

• Индивидуальный подход к каждой задаче, и отсутствие у нас шаблонизированных решений для «оптимизации» бизнеса.

• Ответственность за каждого клиента и после завершения проекта. Пост поддержка, которую мы оказываем – важнейшая составляющая успешного проекта.

Отзывы заказчиков

eventually
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$495
10 баллов
11 лет назад
Дизайн лендинга (тематика: инструмент)
Данта реализовала проект по созданию лендинга по нашим наброскам. На старте понравился подход к работе ребят, индивидуальный подход к общению с клиентом и часть работ в портфолио. В процессе работы возникли трудности с обеих сторон по согласованию гарантий в виде доп приложения к договору, но в итоге разошлись на тех же условиях, на которых договор подписывали (со своей стороны приношу извинения за задержку в 4 дня). Интересно было бы поработать с ребятами в сторону аналитики UI и разработки на основании полученных аналитических данных, то есть под ключ и на результат с улучшением. А пока жду последние правки по текущему проекту. Спасибо, так держать!
Елена ответственный заказчик, всегда на связи, никаких проблем с оперативным ответом! Работать понравилось, с удовольствием посотрудничаем еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
AntiAbel
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2000
2 балла
11 лет назад
Личный сайт
Всем добрейшего дня, господа. Имел несчастье и глупость обратиться в эту компанию. Менеджер очень красноречиво обещал, что всё будет на высшем уровне (но это и понятно – кушать всем хочется) и не возникнет никаких проблем. Выслал ребятам ТЗ, макеты дизайна, меня заверили, что всё изучили и трудностей с проектом не возникнет, а по срокам работа займёт 2 недели. Тут бы мне и насторожиться, но имею дурную привычку доверять людям, которую у меня всё никак не отобьют. Сначала всё шло гладко, но чем ближе к дате сдачи проекта, тем меньше изменений было видно. За день до предполагаемой даты сдачи проекта я поинтересовался у аккаунт менеджера Марии, всё ли в порядке и успеваем ли мы к сроку, на что мне ответили, что всё в порядке и волноваться не о чем, завтра проект будет готов. Опыт подсказывал, что дело не чисто, но вера во всё светлое говорила «терпи». В день положенной сдачи проекта мне сообщили, что прочитали моё ТЗ (на этом моменте я очень удивился, что ТЗ прочитали только сейчас) и проект необходимо задержать на 2-3 недели, так как не успевают. С этого момента всё пошло плохо и с каждым днём только хуже. Аккаунт менеджер Мария в высшей степени не компетентный человек, который не понимает вообще ничего из того, что по идее должна знать и понимать. Вопросы приходилось задавать по несколько раз, а ответы ждать иной раз в течение недели. После этого проблемы начали накапливаться, как снежный ком. Первая критическая проблема заключалась в том, что в качестве блока «вопрос-ответ» мне поставили некий Дискасс, который не отвечал ни техническим требованиям, ни эстетическим, так как его невозможно застилить. На мои резонные претензии мне сказали, что со мной всё обговорили и оставят всё, как есть. Да, не спорю, мне менеджер в первый день нашего общения мельком сказал что-то вроде «ну да, тут дискасс воткнём», да ради бога. Хоть дискасс хоть что угодно, я в этом не разбираюсь, мне главное, что бы внешний вид модуля и его функциональные особенности соответствовали описанным в ТЗ. Долго спорили по этой теме, я настаивал на том, что бы компания сделала данный модуль по ТЗ на фреймворке или любыми другими доступными средствами, на что директор компании Денис сказал буквально следующее «Мы конечно можем сделать модуль сами, но он будет плохо работать» (не могу сказать, что на данный момент меня что-то ещё могло насторожить, так как уже всё было понятно). Что ж, очень странно слышать от директора компании, которая занимается разработкой сайтов любой сложности, что модуль, который она сделает, будет работать не корректно, но что поделать. В итоге пришли к компромиссу: мне предоставляют список модулей, и я выбираю подходящий для меня. Это был первый компромисс, но не последний. Сроки затягивались всё больше и больше. Прошёл месяц, второй, и наконец пре-релиз, так сказать. О количестве недочётов, думаю, и говорить не стоит. Самой большой проблемой оказалась админка. Админка не была стилизована совсем, да дело даже не в стилизации, а в функционале. Половины нужных функций нет, а другая половина функций и вовсе не нужна. Про удобство я тоже говорить ничего не буду ибо о трупах либо хорошее, либо молчат. Поскольку сайт посадили на самописную CMS данной конторы, то даже не удосужились привести её к нужному интерфейсу. На это мне просто сказали, что ничего менять не будут «и так норм». В итоге, сейчас, для того, что бы добраться до редактирования услуг, мне приходится лезть в товары и искать услуги уже там. К слову, даже опытный тестер заблудился в этом роскошном лабиринте. Количество багов мне сложно описать, думаю лучшей характеристикой данного момента будет указание сроков на которые мой проект затянули: 5 месяцев. Проект, который был запланирован на две недели, компания DantaWeb делала 5 с половиной месяцев. И это время ушло отнюдь не на мои прихоти, а на конкретные багги в движке или просто на моменты, которые забыли внести или исправить (если что, есть подробный список багов и исправлений с указанием дат начала и окончания работы над ними, это на тот случай, если будут опровержения). Последним багом стало отсутствие возврата на сайт информации об оплате товара из робокассы. Мне сказали просто «Мы не знаем почему его нет». Поясню. Ответ из робокассы необходим для подтверждения оплаты товара в интернет магазине. Он служит неким триггером для отправки товара клиенту. В итоге данную проблему мне предложили решить банальным удалением колонки подтверждения из админки. Это как: Вы знаете, ваша рука плохо сгибается в локте, давайте мы вам её просто ампутируем. Хорошее решение для настоящих профессионалов своего дела (к программисту, кстати, претензий нет, человек делает то, что ему велит руководство). После этого мне и вовсе решили больше ничего не писать. Дело ваше, господа. Культура общения в DantaWeb это отдельная тема для обсуждения. Постепенно со мной перестали здороваться, чуть позже перестали отвечать на письма. Ответов приходилось порой ждать несколько дней. О том, что их сотрудники уходят в отпуск мне тоже сообщали по факту, когда я несколько дней обращался от одного директора к другому (тут тоже странная управленческая структура, но речь не об этом). Стоит отметить, что оплату я переводил по первому требованию и все свои обязательства выполнял. А мне в итоге и вовсе сообщили, что ТЗ написано плохо и все проблемы из-за этого. Но вроде для этого пользователи и высылают ТЗ исполнителям, чтобы те, в свою очередь, оценили адекватность ТЗ и сопоставили со своими возможностями. Но это уже в принципе не важно. Чуть позже я решил поискать больше информации по этой компании и наткнулся на очень интересную страничку в гугле, вроде как отзывы о разных компаниях и нашёл там отзывы о ДантаВеб. Каково же было моё удивление, когда среди прочих рекламных-заказных отзывах, я нашёл отзывы и самих ребят из данты. Причём, писали не скрываясь совершенно. Дабы не быть пустословом, оставляю ссылку на скриншоты. Очень жаль, что я не догадался поискать эту информацию 5 с половиной месяцев назад, сэкономил бы время и нервы. Про честность людей вообще можно много говорить, если уж и сервис weblancer.net предлагали мне обмануть, выставив цену за проект в 10 раз ниже, тем самым пытались обмануть сервис не выплачивая комиссионные в полном объёме. Итог: Крайне не рекомендую работать с компанией ООО "DantaWeb". Потеряете и время и деньги, а результат всё равно придётся переделывать. Здесь описаны далеко не все косяки, но, думаю. и этого будет достаточно, что бы понять и решить стоит ли связываться с таким исполнителем. В подтверждение своих слов готов поделиться всей необходимой перепиской и записями разговоров. Скриншоты: https://www.dropbox.com/s/rqyeo0e9olp1b25/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.jpg?dl=0
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Раскрутка сайта
Все отлично проходит - сайт набрает обороты и постепенно выходит на требуемые позиции. Рекомендую!
Работаем, постановка задач и связь своевременная, всегда адекватные ответы, рекомендую заказчика
Ответный отзыв
pkrylov
Павел 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн и верстка сайта
Профессиональная команда и профессиональный подход к работе. Приятно иметь дело. Сделали дизайн и верстку сайта качественно и точно в срок. При этом выполнили массу пожеланий по доработкам. Будем сами сотрудничать с Данта в будущем и рекомендовать эту компанию другим. Спасибо!
Хорошо поработали, своевременная коммуникация позволила сделать все в срок
Ответный отзыв
anmetr
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сайт агентства недвижимости
Работа сделана согласно договоренностей, компания Данта порой по срокам больше выдерживала, чем я, как заказчик, доработки стоят вменяемых денег. Можно работать. Спасибо!
Отлично поработали, сдали проект, рекомендую
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $500от 14 дней
#579
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $200от 7 дней
#142
Баннеры
1 отзыв
$15/час
от $45от 3 дней
#279
HTML-верстка
1 отзыв
$15/час
от $50от 1 дня
#1228
Сайты «под ключ»
2 отзыва(-1)
$15/час
от $700от 14 дней
#1688
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
#434
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $175от 7 дней
#476
Тестирование сайтов
нет отзывов
$15/час
от $100от 5 дней
#575
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $2000от 45 дней
#996
Наполнение сайтов
нет отзывов
$6/час
от $180от 5 дней
#1253
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#2548
Показать все услуги