Всем добрейшего дня, господа.
Имел несчастье и глупость обратиться в эту компанию. Менеджер очень красноречиво обещал, что всё будет на высшем уровне (но это и понятно – кушать всем хочется) и не возникнет никаких проблем. Выслал ребятам ТЗ, макеты дизайна, меня заверили, что всё изучили и трудностей с проектом не возникнет, а по срокам работа займёт 2 недели. Тут бы мне и насторожиться, но имею дурную привычку доверять людям, которую у меня всё никак не отобьют.
Сначала всё шло гладко, но чем ближе к дате сдачи проекта, тем меньше изменений было видно. За день до предполагаемой даты сдачи проекта я поинтересовался у аккаунт менеджера Марии, всё ли в порядке и успеваем ли мы к сроку, на что мне ответили, что всё в порядке и волноваться не о чем, завтра проект будет готов. Опыт подсказывал, что дело не чисто, но вера во всё светлое говорила «терпи».
В день положенной сдачи проекта мне сообщили, что прочитали моё ТЗ (на этом моменте я очень удивился, что ТЗ прочитали только сейчас) и проект необходимо задержать на 2-3 недели, так как не успевают. С этого момента всё пошло плохо и с каждым днём только хуже. Аккаунт менеджер Мария в высшей степени не компетентный человек, который не понимает вообще ничего из того, что по идее должна знать и понимать. Вопросы приходилось задавать по несколько раз, а ответы ждать иной раз в течение недели.
После этого проблемы начали накапливаться, как снежный ком. Первая критическая проблема заключалась в том, что в качестве блока «вопрос-ответ» мне поставили некий Дискасс, который не отвечал ни техническим требованиям, ни эстетическим, так как его невозможно застилить. На мои резонные претензии мне сказали, что со мной всё обговорили и оставят всё, как есть. Да, не спорю, мне менеджер в первый день нашего общения мельком сказал что-то вроде «ну да, тут дискасс воткнём», да ради бога. Хоть дискасс хоть что угодно, я в этом не разбираюсь, мне главное, что бы внешний вид модуля и его функциональные особенности соответствовали описанным в ТЗ. Долго спорили по этой теме, я настаивал на том, что бы компания сделала данный модуль по ТЗ на фреймворке или любыми другими доступными средствами, на что директор компании Денис сказал буквально следующее «Мы конечно можем сделать модуль сами, но он будет плохо работать» (не могу сказать, что на данный момент меня что-то ещё могло насторожить, так как уже всё было понятно). Что ж, очень странно слышать от директора компании, которая занимается разработкой сайтов любой сложности, что модуль, который она сделает, будет работать не корректно, но что поделать. В итоге пришли к компромиссу: мне предоставляют список модулей, и я выбираю подходящий для меня. Это был первый компромисс, но не последний.
Сроки затягивались всё больше и больше. Прошёл месяц, второй, и наконец пре-релиз, так сказать. О количестве недочётов, думаю, и говорить не стоит. Самой большой проблемой оказалась админка. Админка не была стилизована совсем, да дело даже не в стилизации, а в функционале. Половины нужных функций нет, а другая половина функций и вовсе не нужна. Про удобство я тоже говорить ничего не буду ибо о трупах либо хорошее, либо молчат. Поскольку сайт посадили на самописную CMS данной конторы, то даже не удосужились привести её к нужному интерфейсу. На это мне просто сказали, что ничего менять не будут «и так норм». В итоге, сейчас, для того, что бы добраться до редактирования услуг, мне приходится лезть в товары и искать услуги уже там. К слову, даже опытный тестер заблудился в этом роскошном лабиринте.
Количество багов мне сложно описать, думаю лучшей характеристикой данного момента будет указание сроков на которые мой проект затянули: 5 месяцев. Проект, который был запланирован на две недели, компания DantaWeb делала 5 с половиной месяцев. И это время ушло отнюдь не на мои прихоти, а на конкретные багги в движке или просто на моменты, которые забыли внести или исправить (если что, есть подробный список багов и исправлений с указанием дат начала и окончания работы над ними, это на тот случай, если будут опровержения).
Последним багом стало отсутствие возврата на сайт информации об оплате товара из робокассы. Мне сказали просто «Мы не знаем почему его нет». Поясню. Ответ из робокассы необходим для подтверждения оплаты товара в интернет магазине. Он служит неким триггером для отправки товара клиенту. В итоге данную проблему мне предложили решить банальным удалением колонки подтверждения из админки. Это как: Вы знаете, ваша рука плохо сгибается в локте, давайте мы вам её просто ампутируем. Хорошее решение для настоящих профессионалов своего дела (к программисту, кстати, претензий нет, человек делает то, что ему велит руководство). После этого мне и вовсе решили больше ничего не писать. Дело ваше, господа.
Культура общения в DantaWeb это отдельная тема для обсуждения. Постепенно со мной перестали здороваться, чуть позже перестали отвечать на письма. Ответов приходилось порой ждать несколько дней. О том, что их сотрудники уходят в отпуск мне тоже сообщали по факту, когда я несколько дней обращался от одного директора к другому (тут тоже странная управленческая структура, но речь не об этом).
Стоит отметить, что оплату я переводил по первому требованию и все свои обязательства выполнял. А мне в итоге и вовсе сообщили, что ТЗ написано плохо и все проблемы из-за этого. Но вроде для этого пользователи и высылают ТЗ исполнителям, чтобы те, в свою очередь, оценили адекватность ТЗ и сопоставили со своими возможностями. Но это уже в принципе не важно.
Чуть позже я решил поискать больше информации по этой компании и наткнулся на очень интересную страничку в гугле, вроде как отзывы о разных компаниях и нашёл там отзывы о ДантаВеб. Каково же было моё удивление, когда среди прочих рекламных-заказных отзывах, я нашёл отзывы и самих ребят из данты. Причём, писали не скрываясь совершенно. Дабы не быть пустословом, оставляю ссылку на скриншоты. Очень жаль, что я не догадался поискать эту информацию 5 с половиной месяцев назад, сэкономил бы время и нервы.
Про честность людей вообще можно много говорить, если уж и сервис weblancer.net
предлагали мне обмануть, выставив цену за проект в 10 раз ниже, тем самым пытались обмануть сервис не выплачивая комиссионные в полном объёме.
Итог: Крайне не рекомендую работать с компанией ООО "DantaWeb". Потеряете и время и деньги, а результат всё равно придётся переделывать.
Здесь описаны далеко не все косяки, но, думаю. и этого будет достаточно, что бы понять и решить стоит ли связываться с таким исполнителем.
В подтверждение своих слов готов поделиться всей необходимой перепиской и записями разговоров.
Скриншоты: https://www.dropbox.com/s/rqyeo0e9olp1b25/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.jpg?dl=0