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DantaWeb – одна из опытнейших компаний полного цикла на украинском рынке в сфере интернет маркетинга.

Миссия компании DantaWeb - закрепить за собой лидирующие позиции в сфере Интернет маркетинга, разработки и продвижения веб-ориентированных коммерческих проектов.

Основная Цель – создать продукты, качество которых отвечают наивысшим стандартам в отрасли, эффективно решающие максимальное количество существующих бизнес задач.

На данный момент нам 9 лет. На протяжении первого периода нашего существования как группы веб-разработчиков и интернет маркетологов, мы создавали проекты исключительно для зарубежных рынков. Постоянное взаимодействие с иностранными заказчиками и проект менеджерами позволило нам впитать культуру грамотного построение рабочего процесса. Это и сформировало ценности и принципы нашей компании.

Нашими ключевыми ценностями являются честность и профессионализм.

Основные принципы нашей компании заключаются в максимальной вовлеченности в проект, исключительном качестве созданных решений и использовании новейших технологий и решений. У нас эффективное соотношение специалистов с многолетним опытом, которые отвечают за качество, и лучших представителей молодежи в лице выпускников профильных университетов нашей страны, которые не дают отстать от современных трендов и тенденций.

Преимущества, которые видят в нас наши клиенты:

• Огромный опыт реализации проектов и кампаний, значительное большинство которых прибыльные.

• Мы предоставляем полный комплекс услуг от прототипирования до Интернет-маркетинга.

• Индивидуальный подход к каждой задаче, и отсутствие у нас шаблонизированных решений для «оптимизации» бизнеса.

• Ответственность за каждого клиента и после завершения проекта. Пост поддержка, которую мы оказываем – важнейшая составляющая успешного проекта.