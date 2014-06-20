Раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен25 заявок329 просмотров

Всем доброго времени суток.

Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com

На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно:

- сколько необходимо средств на первый этап, условия, гарантии

- сколько будет выходить поддержка на требуемых позициях

- на что будут потрачены средства, т.е. какая именно работа была/будет произведена.

Интересуют исключительно "белые" методы (чтоб сайт не оказался забаненным)

Чем больше информации - тем больше вероятность дальнейшего заказа услуги именно у Вас.

Всем заранее большое спасибо за предоставленную информацию.

11 лет назад
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
30 дней
Все отлично проходит - сайт набрает обороты и постепенно выходит на требуемые позиции. Рекомендую!
Работаем, постановка задач и связь своевременная, всегда адекватные ответы, рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Danta
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад