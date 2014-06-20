http://paperpress.ru/ Вот и появился удобный сайт по легкому просмотру газет, и новостей, теперь не надо парится и бегать с сайта на сайт что получить новые новости.Нам в команду нужен специалист по продвижению данного проекат, ...
Раскрутка сайта
Всем доброго времени суток.
Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com
На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно:
- сколько необходимо средств на первый этап, условия, гарантии
- сколько будет выходить поддержка на требуемых позициях
- на что будут потрачены средства, т.е. какая именно работа была/будет произведена.
Интересуют исключительно "белые" методы (чтоб сайт не оказался забаненным)
Чем больше информации - тем больше вероятность дальнейшего заказа услуги именно у Вас.
Всем заранее большое спасибо за предоставленную информацию.
Выбранный исполнитель
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