Раскрутка сайта

Всем доброго времени суток.

Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com

На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно:

- сколько необходимо средств на первый этап, условия, гарантии

- сколько будет выходить поддержка на требуемых позициях

- на что будут потрачены средства, т.е. какая именно работа была/будет произведена.

Интересуют исключительно "белые" методы (чтоб сайт не оказался забаненным)

Чем больше информации - тем больше вероятность дальнейшего заказа услуги именно у Вас.

Всем заранее большое спасибо за предоставленную информацию.