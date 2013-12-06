Продвижение обозревателя газет

http://paperpress.ru/

Вот и появился удобный сайт по легкому просмотру газет, и новостей, теперь не надо парится и бегать с сайта на сайт что получить новые новости.Нам в команду нужен специалист по продвижению данного проекат, работа не легкая задача быть на веду у всех кому это интересно.

Способы привлечения, индексация и smm, остальные не рассматриваем, нужен специалист на долгосрочную работу, пишите сроки, видение продвижения и стоимость, работаем только по факту.

Вот слова которые нам интересны, конечно список может менятся после обсуждения.

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