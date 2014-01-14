ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Если кратко, то нужен SEO-оптимизатор для аудита (проверки) техническое задание по SEO продвижению сайта. Вот архив с документами: приложен к заданию. Подробнее задание описал ниже. ...
Оптимизация и продвижение нового сайта
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нужно раскрутить новый сайт-интернет магазин A7Avto.ru
Требуется: оптимизация под поисковые системы — цена, сроки
Проверка и прописывание правильных title, Мета-тег keywords, Мета-тег description, страницы 404, редиректа, оптимизация ссылок, перелинковки страниц. Сайт сделан на Joomla
принимаются замечания по дизайну их устранение
принимаются так же замечания вообще по сайту
Вывести сайт в google и yandex в ТОП 10 в нескольких регионах России.
Интересует долгосрочная полноценная работа без левых прогонов и тд.
Без затяжек и максимально эффективно.
От вас жду цену и предполагаемые сроки (поэтапно).
Выбранный исполнитель
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