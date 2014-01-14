Оптимизация и продвижение нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок300 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нужно раскрутить новый сайт-интернет магазин A7Avto.ru

Требуется: оптимизация под поисковые системы — цена, сроки

Проверка и прописывание правильных title, Мета-тег keywords, Мета-тег description, страницы 404, редиректа, оптимизация ссылок, перелинковки страниц. Сайт сделан на Joomla

принимаются замечания по дизайну их устранение

принимаются так же замечания вообще по сайту

Вывести сайт в google и yandex в ТОП 10 в нескольких регионах России.

Интересует долгосрочная полноценная работа без левых прогонов и тд.

Без затяжек и максимально эффективно.

От вас жду цену и предполагаемые сроки (поэтапно).

Joomla
11 лет назад
lovekos
Олег 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$80
6 дней
Хорошо сделал аудит и написал ТЗ. Так же быстро провел оптимизацию для поисковиков. Думаю будем работать дальше.
Рекомендую

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FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад