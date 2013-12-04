Проставить коммерческую значимость

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки140 просмотров

Есть список ключей порядка 35-40 тысяч. Есть логика проставления оценок.

Задача, согласно логике проставить коммерческую значимость и выбрать минус слова.

Условия работы:

1. Наличие mail agent и онлайн во время выполнения проекта

2. Постепенная работа в google docs, с контролем каждого этапа

3. При успешном выполнение, аналогичный проект

11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров