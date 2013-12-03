Seo-продвижение сайта, доработка калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок178 просмотров

Требуется продвижение сайта по ключевым словам. Сайт после редизайна. Семантическое ядро и задачи, которые нужно решить - в прикреплённом т.з. Предпочтение в работе - специалистам из Москвы.

11 лет назад
yri68
Юрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров