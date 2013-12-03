Проанализировать seo оптимизиацию

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Нужно изучить файл с seo оптимизацией и проанализировать правильно ли написан код, может ли быть долгая загрузка сайта из него или нет.

11 лет назад
nattaxa
47 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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