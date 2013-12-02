Размещение ссылок на сайтах

Необходимо разместить по 1 ссылке на 33 сайтах из списка в котором 130 сайтов.

Ссылки должны быть размещены в статьях/постах. Тексты для размещения предоставляются.

От вас потребуется отчет со ссылками на размещенные статьи и данными для авторизации на сайтах на которых размещены ссылки.

Срок выполнения 48 часов с момента принятия заявки.