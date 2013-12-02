Продвижение частной гостиницы расположенной возле аэропорта Борисполь. Никакой ежемесячной оплаты. Оплата сдельная только за конкретную работу. Продвижение только статьями. сайт hotelkorona.com.ua ...
Размещение ссылок на сайтах
Необходимо разместить по 1 ссылке на 33 сайтах из списка в котором 130 сайтов.
Ссылки должны быть размещены в статьях/постах. Тексты для размещения предоставляются.
От вас потребуется отчет со ссылками на размещенные статьи и данными для авторизации на сайтах на которых размещены ссылки.
Срок выполнения 48 часов с момента принятия заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Nuzno sdelat site sto to ocen paxozo na etot http://www.stes.lv/eng_cottages.html i pradvinut belaruskom yandex i google po slovu druskininkai na top 5.Predaplata 100 evro ostalinije 200 evro kogda site budet v top 5.Prioritet freelancerom iz ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить robots.txt под конкретный сайт - http://advokatsamsebe.ru/ (что бы роботы поисковиков и других ресурсов воспринимали сайт наиболее благосклонно). Основное назначение сайта - заработок на SAPE Ваши сроки и цена?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть несколько сайтов одного и того же отеля - необходимо продвинуть один из них по ключевикам "гостиница #город# " и "отель #город#" Основной сайт уже больше года, новые - полтора месяца, индексированы, но по ключевикам ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
1.Провести технический аудит сайта (код, перелинковка, внутренняя оптимизация (анкоры и тп) и проверить его готовность к продвижению 2.Подготовить задание для программиста по результатам аудита или исправить косяки самостоятельно 3.Сделать анализ поисковых запросов (скорректировать ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов. На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов: http://elitdom-ufa.ru/ http://ufa-beauty.ru/ Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов. Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических. Нужно сделать эту работу быстро. кто сможет помочь?Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад