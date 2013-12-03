Помощь с закупкой ссылок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок171 просмотр

Здравствуйте.

Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических.

Нужно сделать эту работу быстро.

кто сможет помочь?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

likeseo
Минеев 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
11 лет назад
$40
1 день
Благодарю за профессиональную помочь за очень сжатое время. Спасибо!!! Рекомендую Станислава.
Денис отличный заказчик. Все четко и вовремя, постоянно на связи и очень приятен в общении! Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

likeseo
Минеев 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
11 лет назад