Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач: 1) Внутренняя оптимизация ресурса. 2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google). ...
Комплексная оптимизация и продвижение сайта
Новый чистый проект. Покупка и продажа автотехники - полностью автоматизированный Аукцион.
Требуется специалист по комплексному продвижению продукта, зона продвижения Германия, язык немецкий.
От Вас, чёткий план развития и продвижения проекта на 6 месяцев. Отчётность и контрольные точки обязательны.
Потенциальные конкуренты: www.easyautosale.com www.wirkaufendeinauto.de
Указывайте пожалуйста бюджет на месяц.
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