Комплексная оптимизация и продвижение сайта

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Закрыт10 заявок208 просмотров

Новый чистый проект. Покупка и продажа автотехники - полностью автоматизированный Аукцион.

Требуется специалист по комплексному продвижению продукта, зона продвижения Германия, язык немецкий.

От Вас, чёткий план развития и продвижения проекта на 6 месяцев. Отчётность и контрольные точки обязательны.

Потенциальные конкуренты: www.easyautosale.com www.wirkaufendeinauto.de

Указывайте пожалуйста бюджет на месяц.

11 лет назад
Alex_Grin
51 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров