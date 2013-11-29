Экспресс оптимизация

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Закрыт8 заявок180 просмотров

Требуется оптимизация сайта http://www.pchelper.kz/

1 места в Google, Яндекс, Mail поиск.

1 места в Google Maps и Яндекс Картах

Регион - Казахстан.

Ключевые слова во вложение.

Сроки, сумма, гарантии?

11 лет назад
vivera14
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seowebstudio
Роман 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
180 дней
Работой не слишком доволен, в срок не уложились.

Заявки фрилансеров

seowebstudio
Роман 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад