Сайт салона красоты, 266 страниц. Необходимо прописать мета теги: - Title - Meta Description - Meta Keywords А также сделать внутреннюю перелинковку сайта.
Группировка семантического ядра
В силу недостатка времени, ищу помощника на рутинную работу по сео.
Если вы из СПб - дополнительный плюс, возможно долгое дальнейшее сотрудничество. Но удаленщики тоже приветствуются.
Из текущих задач - разбить СЯ по подгруппам.
Ядро в excel, примерно 20К запросов (с учетом небольшого количества мусора).
Уже разбито на основные группы. Выделены логические свойства, по которым нужно фильтровать.
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