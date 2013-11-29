Группировка семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок151 просмотр

В силу недостатка времени, ищу помощника на рутинную работу по сео.

Если вы из СПб - дополнительный плюс, возможно долгое дальнейшее сотрудничество. Но удаленщики тоже приветствуются.

Из текущих задач - разбить СЯ по подгруппам.

Ядро в excel, примерно 20К запросов (с учетом небольшого количества мусора).

Уже разбито на основные группы. Выделены логические свойства, по которым нужно фильтровать.

11 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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