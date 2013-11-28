Требуется профессионал AdWords

Ищу профессионала, который в курсе всех последних событий в мире АДвордс мобильный. Нужно уметь:

1. открывать новый аккаунт и не получать бан (соответсвовать правилам!)

2. уметь пользоваться баннерной рекламой (медиа)

3. создавать кампании

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В общих чертах: нужно уметь создавать вести и грамотно использовать аккаунт AdWords. Вливать только минимум а остальное доливать купонами. Все затраты на аккаунты плачу я (деды, купоны, баннеры даю я).

Оплата труда: на данный момент могу предложить оплату за сливаемый трафик. ключи вбиваем самые топовые так что при минимальных бидах трафик будет сливаться без проблем.

Жду ваших предложений, прошу четко понимать что нужно делать и не тратить мое время зря.