Вывести сайт на первую страницу.

Вот есть сайт: http://www.autism-doctor.com.ua

Там мета есть, всё сделано, даже был не плохо в поиске, но щас начал опускаться.

Нужно вывести на первую страницу с 4 по 8 позицию по Украине и России.

Такие ключи:

лечение детского аутизма

детский аутизм

лечение аутизма

Что, по чём и какие сроки?