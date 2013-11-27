Вывести сайт на первую страницу.

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Закрыт17 заявок203 просмотра

Вот есть сайт: http://www.autism-doctor.com.ua

Там мета есть, всё сделано, даже был не плохо в поиске, но щас начал опускаться.

Нужно вывести на первую страницу с 4 по 8 позицию по Украине и России.

Такие ключи:

лечение детского аутизма

детский аутизм

лечение аутизма

Что, по чём и какие сроки?

11 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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