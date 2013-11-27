Надо убрать возможность создания дублей страниц

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Закрытнет заявок131 просмотр

Проблема в движке:

Появилось куча дубликатов и поменялись релевантные страницы.

Нужно дорабатывать движок, чтобы убрать возможность создания дублей + закрывать фильтры и прочие технически страницы через robots.txt или canonical.

CMS 1 C битрикс

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11 лет назад
serge1984
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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