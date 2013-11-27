Требуется универсальный специалист по продвижению сайта в сети. Сайт www.fitorodnik.ru (новая версия www.tkedr.ru - еще не доделан) Основные задачи: - размещение объявлений на всевозможных досках объявлений в сети ...
Надо убрать возможность создания дублей страниц
Проблема в движке:
Появилось куча дубликатов и поменялись релевантные страницы.
Нужно дорабатывать движок, чтобы убрать возможность создания дублей + закрывать фильтры и прочие технически страницы через robots.txt или canonical.
CMS 1 C битрикс
Пишите примерную стоимость за работу.
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