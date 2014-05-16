10.12. я был выбран исполнителем проекта. Срок исполнения в заявке указан - 2 дня. Сегодня 11.12. когда работа была выполнена, заказчик меня ставит перед фактом, что ему уже не нужно. Возникает вопрос - зачем тогда создавать заявку и указывать исполнителем человека? Проведена полноценная работа и ни копейки я за нее не получил. Человек в личных сообщениях не отвечает, хотя видно, что он их читает. НДФЛ расчитан по умолчанию, что человек в 2013 году не работал, так как Сергей дополнительно к заданию ничего не указывал. После отзыва вышел на связь и предложил отзывы поменять. Меняет до сих пор. В Арбитраж не обращаюсь ввиду нецелесообразности. Сумма Арбитража в 3 раза выше задания. Кого зацепит данный отрицательный отзыв, огромная просьба обращаться к людям с которыми сделки прошли успешно. Отзыв отрицательный, при работе с данным человеком требуйте полную предоплату.