Добрый день! Для сайта по строительной тематике надо написать сео статьи + текст для title , keywords, description . Есть разбивка запросов по разделам. около 200 статей по 2000 символов. ...
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется дизайн для сайта http://dev.techno.tmweb.ru/ надо сделать дизайн, окантовки по структуре сайта . стоимость заложена по проекту 3000-4000 рублей. Прошу написать примерную стоимость за работуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
CMS- 1С Битрикс требуется на сайте подключить блоки, добавить кнопку, изменить текст сайт http://dev.techno.tmweb.ru/ замечания которые надо исправить в приложении. прошу написать примерную стоимость за работу.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
CMS- 1С Битрикс требуется сверстать сайт и подключить блоки структура сайта в приложении Пример сайта на который ориентируюсь http://www.vseinstrumenti.ru/ прошу написать примерную стоимость за работу.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать парсер для сайта: курсов валют / курса серебра/золота/платины/палладия с анализом данных: Данные надо забирать металл: http://mfd.ru/CentroBank/PreciousMetals Данные надо забирать валюта: http://www.banki.ru/products/currency/cb/ 1. Расчет текущей стоимость валюты ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Требуются наполнить сайт по стройматериалам - статьями, рерайт. Прошу писать стоимость за рерайт 1000 знаков.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
надо рассчитать 2ндфл за 8 месяцев 2014 года есть оклад и отпуск прошу написать стоимость за работу.Бухгалтерские услуги1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Надо сделать баннер на сайт , Заменить Комплектация строительных объектов стройматериалами на УСПЕЙ КУПИТЬ ГИПСОКАРТОН КНАУФ СО СКИДКОЙМ 15% . Желательно сделать сегодня до утра. psd файла ...Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
на сайте надо сделать фильтр как тут: http://www.isolux.ru/shtukaturnyye-fasady.html (Верхний левый угол) когда заходим в раздел появляется фильтр. Надо чтобы фильтровать можно было по следующим параметрам: У нас CMS 1С-Битрикс: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо поправить слайдэр сайта cms openca http://tech-str.ru/ пишите стоимость за работу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $28
надо подготовить запросы для 300 товаров по сухим смесям. пишите примерную стоимость за работу. не дороже 1000 р.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо разместить объявления на досках объявлений по строительной тематике. Прошу писать стоимость за работу.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо в товарах заполнить тех. характеристики , сайт 1C Bitrix / Характеристики надо будет брать с сайта производителя или искать Ориентировочно вижу стоимость 5-10р. за товар. Прошу писать стоимость за 1 товарНаполнение сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
для сайта надо делать рерайт статей по строительной тематике. объём 1500-3000 р. в месяц. примерная стоимость за работу 1000 символов 25-30 р.Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
1СBitrix в товары надо сделать 3 вкладки надо сделать вкладки в товарах : описание , характеристики, отзывы как тут http://www.diskus.ru/catalog/guns-crossbow/5379/Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется рерайт 100 товаров по стройматериалам в среднем 1000-2000 символов 1 товар. прошу писать стоимость за 1000 символов рерайта.Копирайтинг47 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо добавить картинки в разделы сайта cms opencart около 60 картинок прошу писать стоимость за добавление 1 картинкиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется добавить прайс на сайт, прайс уже есть, есть модуль экспорта импорта, товары загружены но не отображаются, названия разделов с товарами на сайте не отображаются сайт http://tech-str.ru/ добавить карту яндекс на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется из файла загрузить товары на сайт cms Opencart прайс в приложении пишите стоимость за работуНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется изменить дизайн раздела каталога. в приложении что должно быть. так же надо установить модуль экспорта импорта товаров. напишите стоимость за работу. cms opencartHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад