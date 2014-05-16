serge1984

Сергей serge1984

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Время в сети

В сети с 8:00  до 20:00 по МСК.

в выходные в сети редко.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Требуется сделать парсер курсов валют с анализом данных
Все отлично.
5+
Ответный отзыв
d_aven
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
6 баллов
10 лет назад
Требуется сделать парсер курсов валют с анализом данных
Работать можно.
5+
Ответный отзыв
loyad
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Требуются наполнить сайт по стройматериалам - статьями, рерайт.
задача поставлена четко и ясно, человек всегда на связи, поэтому проблем с разъяснением вопросов не было. Оплата своевременная - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все сделано на 5+
Ответный отзыв
VIK_A
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
8 баллов
10 лет назад
Надо в товарах заполнить тех. характеристики
Все нормально.
все сделано нормально.
Ответный отзыв
Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
2 балла
10 лет назад
Расчет 2ндфл
10.12. я был выбран исполнителем проекта. Срок исполнения в заявке указан - 2 дня. Сегодня 11.12. когда работа была выполнена, заказчик меня ставит перед фактом, что ему уже не нужно. Возникает вопрос - зачем тогда создавать заявку и указывать исполнителем человека? Проведена полноценная работа и ни копейки я за нее не получил. Человек в личных сообщениях не отвечает, хотя видно, что он их читает. НДФЛ расчитан по умолчанию, что человек в 2013 году не работал, так как Сергей дополнительно к заданию ничего не указывал. После отзыва вышел на связь и предложил отзывы поменять. Меняет до сих пор. В Арбитраж не обращаюсь ввиду нецелесообразности. Сумма Арбитража в 3 раза выше задания. Кого зацепит данный отрицательный отзыв, огромная просьба обращаться к людям с которыми сделки прошли успешно. Отзыв отрицательный, при работе с данным человеком требуйте полную предоплату.
работу в срок 1 дня не уложился. исполнителю писал утром, что делать не надо, ответ от исполнителя пришел в обед , данные по 2ндфл с отпуском заполняются с учетом прошлого года, Наиль эти данные не запросил у меня т.е. он уже допустил ошибку в расчетах. тест провален.
Ответный отзыв
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