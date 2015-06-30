loyad

Ольга loyad

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
аккуратна, исполнительна, работу выполняю в срок.

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Отзывы заказчиков

serge1984
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Требуются наполнить сайт по стройматериалам - статьями, рерайт.
Все сделано на 5+
задача поставлена четко и ясно, человек всегда на связи, поэтому проблем с разъяснением вопросов не было. Оплата своевременная - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Рерайт на строительно-ремонтную тематику
Отличные тексты, рекомендую!
Работой с данным заказчиком довольна - оплата в срок, задача ставится четко и ясно, по срокам всегда можно договориться.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Копирайтинг
Ольга пишет прекрасные грамотные тексты. Тексты интересны и легко читаются. Все ключевые слова вплетены в текст органично. Рекомендуем. Будем сотрудничать с Ольгой и далее.
Четкое и своевременное ТЗ, разумные сроки, своевременная оплата. Буду рада сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
AnnaDavydova
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Тексты на кредитную тематику
Работы выполнена хорошо, желаемые коррективы внесены быстро! Исполнитель постоянно на связи. Рекомендую Ольгу к сотрудничеству!
Задание поставлено четко, постоянно на связи, оплата своевременно - что еще нужно для отличного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
_Stavr_
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Рерайтер описаний к фильмам
Ольга, большое спасибо за работу. Как всегда быстро и качественно!
Оплата как всегда вовремя, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
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