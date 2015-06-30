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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Все сделано на 5+
Ответный отзыв
задача поставлена четко и ясно, человек всегда на связи, поэтому проблем с разъяснением вопросов не было. Оплата своевременная - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличные тексты, рекомендую!
Ответный отзыв
Работой с данным заказчиком довольна - оплата в срок, задача ставится четко и ясно, по срокам всегда можно договориться.
$20
10 баллов
10 лет назад
Ольга пишет прекрасные грамотные тексты. Тексты интересны и легко читаются. Все ключевые слова вплетены в текст органично. Рекомендуем. Будем сотрудничать с Ольгой и далее.
Ответный отзыв
Четкое и своевременное ТЗ, разумные сроки, своевременная оплата. Буду рада сотрудничать дальше.
$5
10 баллов
10 лет назад
Работы выполнена хорошо, желаемые коррективы внесены быстро! Исполнитель постоянно на связи. Рекомендую Ольгу к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Задание поставлено четко, постоянно на связи, оплата своевременно - что еще нужно для отличного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
9 баллов
10 лет назад
Ольга, большое спасибо за работу. Как всегда быстро и качественно!
Ответный отзыв
Оплата как всегда вовремя, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.