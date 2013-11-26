Сео-специалист.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок179 просмотров

Сайту более 2,5 лет. Продвижением занимался поскольку-постольку. Требуется грамотное продвижение. Желательно человек, который в дальнейшем останется на моем проекте за высокую стабильную з/п. Нужно продвигать сайт в яндексе и гугле. Упор основной на яндекс. Требуется грамотное, поэтапное продвижение, с периодическими отчетами о проделанной работе. Пишите свои предложения!!!

11 лет назад
Batruha
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров