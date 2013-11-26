Посты на форумах

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Необходимо на различных форумах по теме (допустим авто, запчасти)

создавать новые темы или писать ответы к уже существующим, размещая ссылку на наш сайт с ключевым словом.

Это необходимо для добавления естественных ссылок.

Необходимо найти как можно больше форумов по теме, и создавать около 20 таких сообщений в месяц.

Желательно чтобы форумов было около 60, чтобы на одном и том же ссылки появлялись 1 раз в 3 месяца – примерно.

Ну, если не получиться найти столько форумов, можно меньше. Также можно чаще размещать на более больших форумах.

Пишите свои цены - В ПРОЕКТЕ. В личку - НЕ ПИСАТЬ!!!

11 лет назад
ja-net
Галина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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