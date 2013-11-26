Небольшая консультация по google.com.ua

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок268 просмотров

Здравствуйте, нужна небольшая консультация коллег специализирующихся на продвижении в google.com.ua.

11 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Как специалист по продвижению могу сказать, что Яна отлично разбирается в своей работе и смогла мне помочь. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик!
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Ольга - мастер своего дела, как специалист по продвижению могу рекомендовать к сотрудничеству. Удачи, Ольга!
Никита, ответственный заказчик. Хорошо поставленные вопросы, связь незамедлительная. Поэтому и сотрудничество проходит непринужденно.

Заявки фрилансеров

Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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