Добрый день. Имеется сайт - есть подозрения что у меня воруют контент. Нужна консультация сеошника что делать в данной ситуации. Думаю понадобится не более часа.
Специалист по составлению СЯ на постоянку
Предлагаем Вам удалённую работу на постоянной основе. Предпочтение будем отдавать девушкам. В ваши обязанности будет входить подбор 200-300 ключевых слов (в месяц) для наших сайтов http://ladyspecial.ru/ и http://aboutbody.ru/
Ключевики собираем, чистим, сортируем с помощью программы KeyKollector (если нет лицензии - выдадим). Далее ВРУЧНУЮ просматриваем выдачу по каждому ключевику и оцениваем конкуретность запроса, сайты в топе. НА основе этого принимаем решение, писать или не писать статью по данному запросу. Кто не готов этим заниматься, просим не оставлять заявки!
Так же учитывайте, что написано уже более 4500 статей, многие ключивеки по этой причине так же должны отсеиваться.
Результаты Вашей работы должны выглядеть так:
1. Отзывы о похудении с имбирем (рецепты с имбирем +для похудения, чаи +для похудения +с имбирем, как приготовить имбирь +для похудения )
2. Признаки и симптомы повышенного сахара в крови (повышенный уровень сахара +в крови, повышенный сахар +в крови причины, повышенное содержание сахара +в крови)
3. Раздельное питание для похудения: меню на неделю (меню раздельного питания +для похудения, раздельное питание таблица меню)
4. Применение и свойства конского каштана (конский каштан лечебные свойства, лечение конским каштаном, конский каштан +в народной медицине, настойка каштана конского рецепт, как приготовить каштан конский)
5. Воспаление лимфоузлов под мышкой: причины и лечение (увеличен лимфоузел под мышкой, болит под мышкой лимфоузел, лимфоузлы под мышкой +как лечить, почему воспаляются лимфоузлы под мышками)
Минимум запросов у основного ключевика по вордстату с "!" - 200
Мы готовы на постоянной основе платить 50 рублей за ключевой запрос (с подключевиками) для 1 статьи. Если Вас устраивает цена и интересует предложение будем рады сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
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