СЕО аудит сайта

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Завершен18 заявок256 просмотров

Добрый день!

Имеется сайт тематики "Для родителей". Нужно провести его аудит, и выработать решения которые приведут к увеличению трафика. На данный момент эти решения должны работать с сайтом. То есть не вариант - Закупить 100 ссылок на морду. А, например, предложить правильную перелинковку страниц. Как определить какие нужны изменения на сайте сейчас так и задать политику развития на ближайшее время в плане привлечения посетителей из поисковиков. Сайт небольшой, в индексе 140+ страниц, но сейчас он на этапе наполнения. Возраст порядка 2-3 лет. Ссылку высылаю по запросу через личные сообщения.

От вас жду цену за данную работу, сроки и портфолио.

11 лет назад
workforfood
Кирилл 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$80
4 дня
ok
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад

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