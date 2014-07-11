СЕО аудит сайта

Добрый день!

Имеется сайт тематики "Для родителей". Нужно провести его аудит, и выработать решения которые приведут к увеличению трафика. На данный момент эти решения должны работать с сайтом. То есть не вариант - Закупить 100 ссылок на морду. А, например, предложить правильную перелинковку страниц. Как определить какие нужны изменения на сайте сейчас так и задать политику развития на ближайшее время в плане привлечения посетителей из поисковиков. Сайт небольшой, в индексе 140+ страниц, но сейчас он на этапе наполнения. Возраст порядка 2-3 лет. Ссылку высылаю по запросу через личные сообщения.

От вас жду цену за данную работу, сроки и портфолио.