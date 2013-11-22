Внутренняя оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок199 просмотров

Имеется сайт строительной тематики и 55 ключевиков. Требуется оптимизировать имеющие страницы под эти ключевики. В начале нужно из 55 слов сделать группы и распределить по страницам которые уже есть на сайте и создать новые если нужно.

От вас цены и сроки.

11 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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