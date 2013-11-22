SEO аудит, настройка, оптимизация нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок192 просмотра

Сайт: naprokat30.ru (создан 2 недели назад). Регион: Астраханская область.

Провести аудит сайта в части SEO. Провести настройку и оптимизацию сайта для поисковых систем. Выполнить регистрацию в каталогах. Предложить дополнительные мероприятия, способствующие по улучшения поиска сайта.

Вывести сайт в ТОП-5 на сайтах Яндекс, Google в регионе.

Дать рекомендации по будущему наполнению сайта для целей SEO.

Оплата по результату.

11 лет назад
epinetov_a
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется СЕО оптимизация и продвижение

    $1000

    Добрый день, уважаемые ВебЛансеры Требуется СЕО специалист для продвижения сайта обязанности - внутренняя оптимизация - работа с ссылочными биржами - составление отчета - аналитика ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Организовать сео-продвижение сайта

    сайт http://ilyinka3.ru/ в настоящее время идёт вёрстка новой версии для работы могу предоставить макеты страниц Бюджет ограничен целесообразностью перехода с контекстной рекламы на сео-продвижение.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редирект 301

    Требуется "глубокий" редирект по более раскрученному доменну интернет магазина на другой магазин.Более полная информация при ответе

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта http://truda6.ru/ по определенным фразам, фразы и статистика в прикрепленном файле. Предлагайте стоимость и необходимые сроки.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оценка работы сеошников

    Есть договор с компанией, которая занимается SEO-продвижением. Есть ощущение, что меня дурят. Хочу получить оценку специалиста. Прилагаю отчет, который мне предоставили.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • СЕО-аудит сайта

    Добрый день! Необходимо посмотреть сайт, указать ошибки и найти причину, по которой позиции не растут. Дать рекомендации по улучшению ситуации.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывести сайт из под Пингвина

    Гугл наложил на сайт ручные санкции за покупные ссылки. Надо перебрать сапу, почистить плохие ссылки. Те ссылки, которые снять не получается, нужно снять через инструмент гугла. Отправить на переиндексацию и получить результат. Желательно ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация

    $100

    Полторы недели назад изменили дизайн сайта (код практически преобразился). После этого Яндекс странно себя ведет, по многим ключевым позициям вытеснил, страницы не кэширует. Требуется консультация опытного SEO-специалиста, который сможет сказать причину этой ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад