Продвижение интернет-магазина обуви.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок210 просмотров

Требуется продвинуть интернет магазин эксклюзивной обуви. (Тема сапоги + угги). Ядро по запросу, рассмотрю ваш план действий. Регион -Петербург.

Название домена во вложении. Предлагать аудит за деньги не надо. Рассмотрю опытного сеощника. Предпочтения:

работа по факту, долгосрочное сотрудничество, передача еще 5 проектов в случае успеха. Наличие скайпа и громкой связи обязательно. Немых, любящих тыкать аську, сео-любителей из деревни Пупкина с опытом работы (розовые черепашки в салекамске - ТОП1 в Яндексе!!!) не беспокоить!!!

Гарантирую оплату и адекватность.

11 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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