Исправить ошибки в СЕО

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Закрыт6 заявок229 просмотров

Нужно оптимизировать сайт основываясь на данных аудита не только прикрепленных файлов, но и вот этом http://audit.megaindex.ru/audit/report/barcelona-service.com

Сейчас на сайте около 640 страниц. Нужно грамотно оптимизировать каждую страницу, исправить существующие ошибки в оптимизации сайта. Писать сразу стоимость и сроки.

11 лет назад
Shalunix
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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