Исправить ошибки в СЕО

Нужно оптимизировать сайт основываясь на данных аудита не только прикрепленных файлов, но и вот этом http://audit.megaindex.ru/audit/report/barcelona-service.com

Сейчас на сайте около 640 страниц. Нужно грамотно оптимизировать каждую страницу, исправить существующие ошибки в оптимизации сайта. Писать сразу стоимость и сроки.