Внутренняя оптимизация магазина электротехники

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок183 просмотра

Необходимо провести наполнение сайта seo контентом (объем более 200к символов), полную внутреннюю оптимизацию. Рассчитываю за счет внутренней оптимизации поднять целевой трафик минимум на 500 хостов в сутки.

11 лет назад
Kirilqa
Кирилл 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$2500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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