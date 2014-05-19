Продвижение нового сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки107 просмотров

Продвижение нового сайта по трем запросам, тематика — тяговые аккумуляторные батареи.

Запросы:

зарядное устройство искра

щелочные тяговые аккумуляторы

тяговый аккумулятор кислотный

11 лет назад
konfetto
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$180
120 дней
В итоге по трем запросам, два в топ-10, один потерялся. Отчет нужно выпрашивать, в первый месяц выпросила - потом не стала, т.к. у клиента интерес к сайту все равно пропал. В общем скорее рекомендую, чем нет. Нужно только напоминать о себе.
Ольга, добропорядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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