Продвижение нового сайта

В итоге по трем запросам, два в топ-10, один потерялся. Отчет нужно выпрашивать, в первый месяц выпросила - потом не стала, т.к. у клиента интерес к сайту все равно пропал. В общем скорее рекомендую, чем нет. Нужно только напоминать о себе.