Дизайн одностраничного сайта + логотип. Сайт похожий http://lmedica.ru/
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт http://site-nsc.ru/, нужно перевести все страницы сайта.Переводы25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Поздравительная открытка с нашим логотипом на новый год, на сайт и для рассылки. Ширина 800px, текст есть.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сам редактор: http://demos.dojotoolkit.org/demos/editor/demo.html 1) Плагин выпадающий список с заголовками (аналог Format, но там только заголовки h1-h6) 2) Плагин очищающий код от лишних html тегов, лишними тегами являются все, кроме небольшого списка разрешеных тегов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
в данный момен на сайте выводиться три пополярных товара, фото, цена, краткая информация. Нужно выводить большее количество товаров, что бы в заданное место все влезло, планируется сделать карусель. Для этого нужно подредактировать внешний вид данного ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поздравительная открытка - поздравление с днем автомобилиста. Открытка будет выставлена на сайте и в письме клиентам.Завершен9 лет назад
- $500
Флеш со сменами картинок Логотипы иномарок, можно одной картинкой и несколько ходовых отдельно тойота, ниссан, хонда, мазда, машина красивая,картника с множеством запчастей на них, автомасла импортных марок сверху бегущая строка: Автомасла, автохимия , автозапчасти для иномарок. В наличии ...Завершен9 лет назад
- $100
Обработать фотографию - добавить яркий цвет неба, облака, подготовать фото для вставки фота в футер сайта, для этого фото должна иметь плавный переход в основной фон.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно заменить флеш на сайте изображающий плывушие облака на видео в формате mp4 иwebm , все должно быть аналогично флешу на текущем сайте - только баннер должен тянуться на 100%, единственное нужно убрать логотип компании ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Статья на тему выбора автомобильных кресел для детей, примерно 2000 знаков. В первую очередь статья нужна для того что бы определиться с выбором. Вторая цель поисковое продвижение.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Дизайн шапки сайта ТСЖ, логотип, подобрать цвета для заголовка, меню.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта ТСЖ. Жилой комплекс назвается "Прибрежный". Я себе его представляю так - два рисованных дома на берегу.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна вставка для оплетки, с логотипом и с нарисованным изображением руля и инфой от производителя. Порядок работы такой: сначала нужны три макета вставки, потом выбираем один и дорабатываем. На картинках примеры таких вставок.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Баннер на сайт, поздравление с 23-м февраля. Нужно быстро, так что можно взять любую подходящею поздравительную открытку и наложить текст. Размер по ширине 600-1000 пикселейБаннеры5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Баннер-поздравление с новым годом для размещения на сайте и в почтовую рассылку. На баннере наш логотип, текст поздравления, новогодние игрушки елка, лошадь Размер по ширине 1000Баннеры25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Продвижение нового сайта по трем запросам, тематика — тяговые аккумуляторные батареи. Запросы: зарядное устройство искра щелочные тяговые аккумуляторы тяговый аккумулятор кислотныйПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Горизонтальный "Календарь-горка", размеры: ширина 225мм, высота 110мм. Что бы было понятно о чем речь: http://www.2453656.ru/calendars-2013 (Название Календарь горка) Макет хотелось бы видеть в понедельник - можно только наброски. На календаре нужно: синию лошадь, а еще лучше ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Продвижение нового сайта по трем запросам, тематика - тяговые аккумуляторные батареи. Запросы и ссылку на сайт дам в личку.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовая визитка, но понадобвилось на оборотную сторону разместить карту с тремя магазинами. Нужно сделать схематически в цветах визитки карту с обозначенными тремя магазинами. В corel.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Рекламный баннер на сайт, шириной min 600px тянущийся по горизонтали. Содержание: заснеженная машина. Текст: готовь сани летом... А дальше идут фото щеток для снега, которые нужно готовить еще летом :)Завершен10 лет назад