Горизонтальный "Календарь-горка", размеры: ширина 225мм, высота 110мм. Что бы было понятно о чем речь: http://www.2453656.ru/calendars-2013 (Название Календарь горка) Макет хотелось бы видеть в понедельник - можно только наброски. На календаре нужно: синию лошадь, а еще лучше ...