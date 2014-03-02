konfetto

Ольга konfetto

 
40 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Плагины для текстового редактора на dojo

    $50

    Сам редактор: http://demos.dojotoolkit.org/demos/editor/demo.html 1) Плагин выпадающий список с заголовками (аналог Format, но там только заголовки h1-h6) 2) Плагин очищающий код от лишних html тегов, лишними тегами являются все, кроме небольшого списка разрешеных тегов.

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для карусели популярных товаров

    в данный момен на сайте выводиться три пополярных товара, фото, цена, краткая информация. Нужно выводить большее количество товаров, что бы в заданное место все влезло, планируется сделать карусель. Для этого нужно подредактировать внешний вид данного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поздравительная открытка

    Поздравительная открытка - поздравление с днем автомобилиста. Открытка будет выставлена на сайте и в письме клиентам.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Флеш баннер на сайт

    $500

    Флеш со сменами картинок Логотипы иномарок, можно одной картинкой и несколько ходовых отдельно тойота, ниссан, хонда, мазда, машина красивая,картника с множеством запчастей на них, автомасла импортных марок сверху бегущая строка: Автомасла, автохимия , автозапчасти для иномарок. В наличии ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработать фотографию

    $100

    Обработать фотографию - добавить яркий цвет неба, облака, подготовать фото для вставки фота в футер сайта, для этого фото должна иметь плавный переход в основной фон.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Флеш баннер облака

    $100

    Нужно заменить флеш на сайте изображающий плывушие облака на видео в формате mp4 иwebm , все должно быть аналогично флешу на текущем сайте - только баннер должен тянуться на 100%, единственное нужно убрать логотип компании ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вставка для оплетки

    $100

    Нужна вставка для оплетки, с логотипом и с нарисованным изображением руля и инфой от производителя. Порядок работы такой: сначала нужны три макета вставки, потом выбираем один и дорабатываем. На картинках примеры таких вставок.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер на сайт

    $50

    Баннер на сайт, поздравление с 23-м февраля. Нужно быстро, так что можно взять любую подходящею поздравительную открытку и наложить текст. Размер по ширине 600-1000 пикселей

    Баннер для сайта
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер-поздравление с нг

    $50

    Баннер-поздравление с новым годом для размещения на сайте и в почтовую рассылку. На баннере наш логотип, текст поздравления, новогодние игрушки елка, лошадь Размер по ширине 1000

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение нового сайта

    $250

    Продвижение нового сайта по трем запросам, тематика — тяговые аккумуляторные батареи. Запросы: зарядное устройство искра щелочные тяговые аккумуляторы тяговый аккумулятор кислотный

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Корпоративный календарь.

    $100

    Горизонтальный "Календарь-горка", размеры: ширина 225мм, высота 110мм. Что бы было понятно о чем речь: http://www.2453656.ru/calendars-2013 (Название Календарь горка) Макет хотелось бы видеть в понедельник - можно только наброски. На календаре нужно: синию лошадь, а еще лучше ...

    InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оборот визитки (карта)

    $50

    Есть готовая визитка, но понадобвилось на оборотную сторону разместить карту с тремя магазинами. Нужно сделать схематически в цветах визитки карту с обозначенными тремя магазинами. В corel.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш баннер на сайт

    $50

    Рекламный баннер на сайт, шириной min 600px тянущийся по горизонтали. Содержание: заснеженная машина. Текст: готовь сани летом... А дальше идут фото щеток для снега, которые нужно готовить еще летом :)

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн одностраничного сайта
Прекрасный заказчик, отличное взаимодействие. Рекомендую.
Точно в срок, полное понимание задачи, дизайн очень понравился, спасибо!
Ответный отзыв
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$19
10 баллов
9 лет назад
Флеш-баннер для сайта
Все хорошо, спасибо!
Сделал быстро и то что нужно :)!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для карусели популярных товаров
Рекомендую!
Все хорошо
Ответный отзыв
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Флеш баннер на сайт
В очередной раз все супер.
Флешка получилась замечательная, спасибо за работу.
Ответный отзыв
claws
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поздравительная открытка
Задача поставлено четко и понятно. Своевременная оплата. Спасибо, Ольга!
Все хорошо и в срок.
Ответный отзыв