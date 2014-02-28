_Phobos_

Ян Соколов _Phobos_

 
30 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Flash-баннеры, шапки, презентации, ролики, лого, эффекты. Профессионально!

e-mail: [email protected]

Рабочие программы:

Adobe Flash CS5, Adobe Flex CS3, Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe After Effects CS5, CorelDraw X5.

Основы 3ds Max.

Знания (выше среднего): Action Script 2.0-3.0, HTML, CSS, JavaSсript, JAVA, C++, php.

**********************************************************

Сфера предоставляемых мною услуг:

- Flash-баннеры

- Flash-шапки

- "Оживление" картинок

- Создание и анимирование логотипов

- Разработка презентаций

- Создание интерактивных элементов для сайтов

- Разработка несложных игр

- Создание эффектов

- разработка AIR-приложений

**********************************************************

Опыт работы по созданию flash-анимации - 5 лет!

**********************************************************

PHPHTMLCSSFlashJavaCorelDRAWIllustrator3ds MaxPhotoshopAfter Effects
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$19
10 баллов
7 лет назад
Небольшой flash-ролик
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
omnislash
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$14
8 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать баннер gif
Спасибо, было приятно работать.
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
averoff
Аверов 
55 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$19
9 баллов
9 лет назад
Рекламный баннер
Делает все быстро. Исправления делает моментально.
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
russkijm
Виталий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$29
10 баллов
10 лет назад
Презентация - эффект Шпольского
Сделал, презентация зачтена.
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
lombard495
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
$49
10 баллов
10 лет назад
Программа-презентация ювелирных изделий из каталог
Все сделали очень быстро и без проблем. главное, получилось то что планировалось. спасибо!
Техзадание было сформулировано четко и понятно, постоянно на связи, оплата вовремя! Никаких проблем, очень рад был сотрудничеству. Обращайтесь еще! Спасибо!
Ответный отзыв
Баннеры
38 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга