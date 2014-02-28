e-mail: [email protected]
Рабочие программы:
Adobe Flash CS5, Adobe Flex CS3, Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe After Effects CS5, CorelDraw X5.
Основы 3ds Max.
Знания (выше среднего): Action Script 2.0-3.0, HTML, CSS, JavaSсript, JAVA, C++, php.
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Сфера предоставляемых мною услуг:
- Flash-баннеры
- Flash-шапки
- "Оживление" картинок
- Создание и анимирование логотипов
- Разработка презентаций
- Создание интерактивных элементов для сайтов
- Разработка несложных игр
- Создание эффектов
- разработка AIR-приложений
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Опыт работы по созданию flash-анимации - 5 лет!
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