Небольшой flash-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок106 просмотров

Необходимо анимировать шапку сайта.

Суть ролика: На большегрузную фуру краном погружается груз, вокруг стоят люди в касках которые руководят погрузкой, далее эта фура едет по шоссе с легковой машиной сопровождения впереди.

Картинка в приложении это последний кадр.

Нужна четкая и быстрая работа.

Рассмотрим фрилансеров только с похожими работами в портфолио.

14 лет назад
creater
41 год
18 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$38
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад