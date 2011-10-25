нужно сделать типа flash ролик, привязанный к сайту. подробности при переписке
Разработать систему поисков на Datalife Engine
Здравствуйте! У нас есть сайт на Datalife Engine jimex.ru
1. Нам нужно сделать систему поисков следующим образом:
Разделы горизонтального меню должны иметь по одному поиску, т.е.
Страховые аукционы: поиск по iaai.com как на avtobest.com/auc/IAAI
Поврежденные автомобили поиск по www.copart.com как на avtobest.com/auc/Copart
Целые автомобили такой же поиск как на avtobest.com/auc/Manheim
Автомобили из Европы поиск по www.autoscout24.de/
Новые автомобили поиск как на avtobest.com/auc/Cars
Т.е. 5 разделов – 5 поисков.
2. Также необходимо создать таможенный калькулятор, как на http://www.rul.by/tamoj_calc2010.html
Прошу указать СТОИМОСТЬ, СРОКИ.
Если для реализации этой возможности Вам потребуется другая система управления, просим указать какая и полный бюджет с учетом переверстки.
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