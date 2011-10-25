Разработать систему поисков на Datalife Engine

Здравствуйте! У нас есть сайт на Datalife Engine jimex.ru

1. Нам нужно сделать систему поисков следующим образом:

Разделы горизонтального меню должны иметь по одному поиску, т.е.

Страховые аукционы: поиск по iaai.com как на avtobest.com/auc/IAAI

Поврежденные автомобили поиск по www.copart.com как на avtobest.com/auc/Copart

Целые автомобили такой же поиск как на avtobest.com/auc/Manheim

Автомобили из Европы поиск по www.autoscout24.de/

Новые автомобили поиск как на avtobest.com/auc/Cars

Т.е. 5 разделов – 5 поисков.

2. Также необходимо создать таможенный калькулятор, как на http://www.rul.by/tamoj_calc2010.html

Прошу указать СТОИМОСТЬ, СРОКИ.

Если для реализации этой возможности Вам потребуется другая система управления, просим указать какая и полный бюджет с учетом переверстки.