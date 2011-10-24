Перенести сайт

Добрый день.

Есть одна база данных (один сайт), он работает на переписанной Джумле. Переносить нужно не весь сайт. Старенькая штука. Нужно перенести этот сайт на другой движок, который был недавно написан. То есть с одной базы данных перенести в другую. Для этого нужно написать скрипт.

Можете вы это сделать или нет?

Меня интересует цена за которую вы это сделаете (не интересует заоблачные цены)

Готов обговорить детали.

icq 230-309-327