Следует доработать сайт на мадженте. Требования к кандидатам: - Опыт работы с маджентой. - Место-нахождения в Киеве. В предложениях указывайте цену часа работы. Спасибо ...
Парсер для сайта объявлений
Написать скрипт для удаленного мониторинга новых объявлений на сайте avito.ru
Пример работы скрипта:
- посетитель сайта avito.ru в г. Самара разместил объявление в категории продам: «Продаю Айфон из фирменного магазина Apple store в Нью-Йорке на пятой авеню. Iphone 4s 64 Gb sim-free , новый в упаковке».
Программа должна мониторить, все НОВЫЕ объявления на Avito, по ключевому слову "iPhone", в конкретном городе, разделе ПРОДАМ.
Затем из найденного СВЕЖЕГО объявления софтина выдирает: Цену товара + Контактный Телефон + ТЕКСТ самого объявления (это все отдельные поля на сайте Avito.ru). Все это аккуратно формирует в e-mail сообщение, и отсылает его ко мне на ящик + кидает СМСку на Мегафоновский номер с любым произвольным текстом или символом, уведомляя о том, что программа отправила новое e-mail сообщение и нужно проверить почту.
Программа должна каждые 15-20 минут мониторить новые объявления и в случае их появления незамедлительно сообщать об этом описанным выше способом.
Также в программе должна быть простейшая админка, в которой можно задавать город и ключевые слова для поиска объявлений.
От Вас Цена / Сроки
Оплата по WebMoney, возможна безопастная сделка + отзыв по окончанию проекта.
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