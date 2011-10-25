Хак для dle (вид внутренней навигации новости)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Нужен хак вроде http://slavchik.ru/dle/hacks/294-izmenyaem-vnutrennyuyu-navigaciyu-v-novosti.html

Но на сайте должно быть не

Если внутренних страниц 5 то

Если страниц 10 то

Или ещё как "покрасивши", главное что бы ссылок было по количеству внутренних страниц.

Думаю для знающего человека это дело 5 минут, тем более код который нужно изменить я дал.

DLE
14 лет назад
zx800
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро. Даже не то что быстро, а сразу. Предоплаты не просил, сначала код, потом "стулья". Спасибо.
Всё отлично. Четко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад