Хак для dle (вид внутренней навигации новости)

Нужен хак вроде http://slavchik.ru/dle/hacks/294-izmenyaem-vnutrennyuyu-navigaciyu-v-novosti.html

Но на сайте должно быть не

Если внутренних страниц 5 то

Если страниц 10 то

Или ещё как "покрасивши", главное что бы ссылок было по количеству внутренних страниц.

Думаю для знающего человека это дело 5 минут, тем более код который нужно изменить я дал.